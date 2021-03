[신간안내] 'ROE 분석' 外

◆ROE 분석= 자기자본이익률(ROE)은 기업이 자본을 이용해 얼마만큼의 이익을 냈는지 나타내는 지표다. 단순히 이익률뿐 아니라 기업 전반의 상황을 유추할 수 있게 해준다. 차트에 의존한 단타매매가 아닌 기업가치를 중심으로 투자하길 원하는 사람들을 위한 책.(고미야 가즈요시 지음/오연정 옮김/이콘)

◆브이노믹스= 글로벌 석학들이 코로나19 등 ‘뉴노멀’ 환경에서 도태되지 않기 위해, 나아가 이기는 기업으로 부상하기 위해 무엇을 해야 할 것인가에 대한 논의와 제안을 담았다. IT기업이나 스타트업뿐 아니라 대부분의 기업의 유일한 활로라 할 수 있는 디지털 혁신에 대한 지침서.(보스턴컨설팅그룹 코리아 오피스 지음/토트)

◆인공지능과 흙= 서양고전학자인 저자가 전하는 인문적 감각키우기. 그는 정신과 물질을 이분법적으로 나누고 정신의 우위를 강조하는 식의 인문학적 사고에 반기를 든다. 르네상스인들이 '몸'과 '물질'에 천착해 흑사병과 전쟁으로 무너진 현실을 딛고 일어섰듯 포스트 코로나 시대에도 물질과 감각에 주목해야 한다고 저자는 말한다.(김동훈 지음/민음사)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr