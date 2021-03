서울 개별 단독주택 공시가격 상승률 1위는 '용산구'

서울 평균 공시가격 상승률은 9.83%

[아시아경제 임온유 기자] 서울에서 올해 개별 단독주택 공시가격이 가장 많이 오른 자치구는 용산구였다.

서울시는 전날 열람에 들어간 시내 개별 단독주택 29만4295채의 공시가격 평균 상승률(신규 제외)은 9.83%로 집계됐다고 20일 밝혔다. 이의신청 등 절차가 남아 있는 잠정치다.

▲용산구(13.07%) ▲서초구(12.69%) ▲강남구(12.47%) 순으로 상승률이 높았다.

▲동작구(12.20%) ▲마포구(12.09%) ▲중구(11.93%)가 4∼6위를 차지했고, ▲송파구(11.02%) ▲영등포구(10.77%) ▲서대문구(10.68%) ▲관악구(10.47%)도 10위 내에 들었다.

이어 ▲성동구(10.37%) ▲종로구(9.99%)가 평균을 넘는 상승률을 기록했다.

▲강동구(9.80%)는 서울 평균을 살짝 밑돌았으며, ▲강서구(9.07%) ▲광진구(8.99%) ▲동대문구(8.37%) ▲금천구(8.06%) ▲은평구(7.21%), 성북구(7.16%) 양천구(7.02%)가 뒤를 이었다.

▲중랑구(6.86%) ▲노원구(5.78%) ▲강북구(5.77%) ▲구로구(5.05%) ▲도봉구(4.86%) 등은 개별 단독주택 상승률 하위권이었다.

이는 지난해 12월 국토교통부가 발표한 표준주택 공시가격 변동률과는 차이가 있다. 서울의 표준주택 공시가격은 평균 10.13% 올랐으며, 자치구별 상승률은 ▲동작구(12.86%)가 가장 높았고 ▲서초구(12.19%) ▲강남구(11.93%) ▲송파구(11.86%) 등 이른바 '강남 3구'가 그 다음이었다.

개별 단독주택 공시가격은 대표성을 띤 주택들을 대상으로 산정되는 표준주택 공시가격을 기반으로 계산되며, 소유자 열람과 이의신청, 해당 지자체 심의 등을 거쳐 최종 확정돼 공시된다.

