현대차·기아-우아한형제들, '배송 로롯' 개발 맞손

현대차·기아, 로보틱 모빌리티 플랫폼 개발 및 통합 관리시스템 구축

우아한형제들, 로봇 배달 서비스 운영 추진

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차·기아가 글로벌 배달 플랫폼 기업인 우아한형제들과 손잡고 배송 물류 로봇 연구개발에 나선다.

현대차·기아는 지난 18일 경기 화성시 남양연구소에서 우아한형제들과 '배송 로보틱 모빌리티 및 물류분야 연구개발을 위한 업무협약(MOU)'를 체결했다고 19일 밝혔다. 이날 체결식엔 박정국 현대차 연구개발본부 부본부장, 오세윤 우아한형제들 최고전략책임자(CSO) 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 양사는 무인 배송 서비스를 위한 로보틱 모빌리티를 개발하고, 로봇을 활용한 스마트 물류 사업 고도화를 목표로 다방면의 노력을 지속 진행키로 했다. 현대차·기아는 고도화된 로보틱스 기술을 바탕으로 실내·외 배송이 가능한 로보틱 모빌리티 플랫폼을 개발하고 통합 관리·제어시스템을 구축한다.

우아한형제들은 현대차·기아의 모빌리티 플랫폼을 활용, 자사의 고객 주문 시스템과 연동한 로봇 배달 서비스 운영을 추진한다. 특히 음식배달, 공유주방, 생필품 즉시 배달 서비스 등 '퀵 커머스' 사업에서 로보틱 모빌리티 활용이 확대될 것으로 기대된다.

양사는 이번 협업으로 다양한 구조의 건물 이동에 최적화 된 로봇, 결제서비스 제공이 가능한 로봇, 아파트와 같은 다층 구조 건물에서 층간 이동이 가능한 로봇을 개발키로 했다. 또 배송 과정에서 수집한 운행정보 등을 바탕으로 무인 배송 솔루션을 개발하고, 주거·물류 현장 등 각 공간에 특화된 전담 로봇을 개발하는 등 일상 속 스마트 물류를 선도한다는 구상이다.

현대차·기아 관계자는 "우리 일상에서 비대면 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 배송 로봇의 필요성이 점차 커지고 있다"며 "배달 솔루션 분야에서 다양한 노하우를 보유하고 있는 우아한형제들과 협력해 배송 로봇의 완성도를 높이고, 인류를 위한(human-centered) 모빌리티 서비스 구축에 기여할 계획"이라고 밝혔다.

