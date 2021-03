호남대, 입시홍보 프리젠터 12기 모집

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교가 각종 입시 설명회와 입학 관련 행사를 전담할 입시홍보 프리젠터 찾기에 나섰다.

호남대학 입학관리처는 대학 홈페이지를 통해 오는 24일까지 올해 입학한 신입생을 대상으로 입시홍보 프리젠터(12기) 지원자를 접수받는다고 18일 밝혔다.

오는 29일과 내달 7일 2차례 면접을 거쳐 최종 선발하며, 프리젠터 합격자는 광주와 전남·북 교교별 ‘찾아가는 입시설명회’와 지역별 입시박람회 진행 및 입학상담 역할을 수행하며 SNS 콘텐츠 기획·제작, 입시관련 자료집 홍보모델로도 활약하게 된다.

프리젠터 활동에 따른 특전도 다양하다.

졸업증명서에 활동내역 기재는 물론 활동비 지급, 각종 교육(스피치, 보이스 트레이팅, 이미지메이킹 등) 제공과 함께 활동 우수자에게는 해외연수 추천 및 7Star포인트 100포인트도 주어진다.

자세한 지원방법과 면접 일정 등 문의는 카카오톡 플러스 친구(호남대학교 입학상담)나 대학본부 1층 입학관리과로 문의하면 된다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr