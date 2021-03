진보당 경남도당 "부동산 투기 선출직 공직자까지 조사하라"

"근본적으로 부동산투기를 막기 위한 부동산백지신탁제가 실시돼야"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 진보당 경남도당은 18일 경남도청 앞에서 기자회견을 열고 시민사회와 전문가가 참여하는 부동산 투기 감사 전담 기구를 구성하라고 촉구했다.

진보당 경남도당은 "LH 임직원의 부동산 투기 의혹을 1차 조사한 결과, LH 직원 1만5000여명 중 단 20명만이 투기 의심자로 확인됐다는 점에서 국민은 이번 조사 결과를 납득하지 못한다"고 말했다.

또한 "고위공직자의 경우 재산 공개 의무가 있으므로 친·인척의 명의로 차명거래 했을 가능성이 크다"고 의혹을 제기했다.

그러면서 "그들은 조사 대상에서 제외됐고 시도의원, 지방자치단체장 등 선출직 공직자 역시 빠져있다"고 지적했다.

이어 "경상남도는 감사조사대상을 시도의원, 지방자치단체장을 포함한 선출직 공직자로 확대하고, 시민사회단체와 외부전문가가 참여하는 전담 기구를 구성하라"고 요구했다.

공직자의 투기 사실에 대한 철저한 조사와 함께, 근본적으로 부동산투기를 막기 위한 부동산 백지신탁제가 실시돼야 한다는 것이다.

이들은 이와 함께 "철저한 조사를 통해 투기 재산은 전액 환수돼야 한다"고 강조했다.

