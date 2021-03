수원시, 일제 잔재 청산 '지적 재조사' 11개 지구서 진행

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 대표적 일재 잔재인 '지적(地籍)'의 불합치 문제를 해결하기 위해 올해 11개 지구에서 재조사 사업을 진행한다.

지적 재조사 사업은 일제강점기에 만들어진 부정확한 종이 지적을 위성측량을 활용해 디지털 지적으로 전면 전환하는 사업이다.

수원시는 올해 ▲해우재 지적재조사지구 ▲하광교 지적재조사지구 ▲당수 지적재조사지구 ▲구운1 지적재조사지구 ▲구운2 지적재조사지구 ▲입북 지적재조사지구 ▲남수 지적재조사지구 ▲우만 지적재조사지구 ▲매탄 지적재조사지구 ▲원천1 지적재조사지구 ▲신동 지적재조사지구 등 11개 지구 2930필지에 대한 지적 재조사를 진행한다.

시는 2017년 '지적재조사 태스크포스(TF)'를 꾸리고 지적 재조사 사업을 추진해왔다. 지금까지 파장ㆍ이목ㆍ벌터ㆍ자목ㆍ이의지구 등 5개 지구 1205필지(85만 6998㎡)에 대한 지적재조사 사업을 완료했다.

시는 올해 지적 재조사사업 홍보계획을 수립한 데 이어 시민들에게 지적 재조사의 필요성을 알리고, 지적 재조사지구 내 토지 소유자에게 사업 절차 등을 상세히 알려 협조를 요청할 예정이다.

시 관계자는 "지적재조사사업을 원활하게 추진하려면 시민과 토지 소유자의 적극적인 참여와 협조가 필요하다"며 "사업이 완료되면 경계 불일치로 인한 분쟁이 줄어들고, 토지소유자의 재산권 보호에도 도움이 될 것"이라고 설명했다.

이어 "지적공부를 정확하게 재작성해 누구나 신뢰할 수 있는 측량성과를 제시하고, 공적 장부의 신뢰도를 높이겠다"고 덧붙였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr