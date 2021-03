인구 8만명 넘는 도심 한가운데 ‘의료폐기물 소각장’ 더 짓는다고?

오규석 부산 기장군수, ‘정관 소각장’ 증설 반대 낙동강유역환경청 항의방문

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “8000명 살던 곳이 인구 8만명이 넘었다. 의료폐기물 소각장을 그곳에 더 짓도록 둬야 하는가?”

부산 기장군이 정관읍 의료폐기물 소각장 증설에 크게 반발하고 있다.

오규석 기장군수는 16일 오후 낙동강유역환경청을 방문해 의료폐기물 소각업체가 추진하는 소각장 증설에 반대하는 주민의견을 전달하고, 소각업체의 변경허가 신청을 반려하도록 촉구했다.

정관읍 의료폐기물 소각업체는 현재 시간당 0.4t 처리 규모로 운영 중이나, 소각시설 용량을 시간당 2t으로 5배 증설하는 계획을 추진하고 있다. 지역주민들은 이에 거세게 반발하고 있다.

해당 의료폐기물 소각업체의 반경 1㎞ 내에는 수십 개의 아파트와 상업시설, 어린이집, 유치원, 초·중·고교 등이 있다.

주민들은 소각장 증설에 따른 환경오염으로 주민 생존권이 더 위협받을 것이라고 주장하고 있다.

정관읍 주민들은 “2005년 소각시설이 가동한 이후 미세먼지 등 각종 대기오염물질과 악취로 고통받고 있는데도 주민고통을 외면하고 소각업체가 증설계획 등 변경허가를 낙동강유역환경청에 접수한 것에 대해 분노하고 있다”고 말했다.

오규석 기장군수는 이날 낙동강유역환경청 환경관리국장을 만나 정관 의료폐기물 소각장 증설 변경허가에 대해 반대하는 입장을 전달했다.

오 군수는 “정관신도시 인구가 8만2000명을 넘었다. 2005년 허가 당시 인구 8000여명일 때와 비교하면 큰 인구가 유입해 있다”며, “정관신도시와 같은 대도시 한가운데에 미세먼지, 악취 등 대기오염물질을 배출하는 의료폐기물 소각장이 있는 곳은 전국 어디에도 없다”며 변경허가 신청 반려를 촉구했다.

낙동강유역환경청 측은 “기장군과 주민이 우려하는 것을 잘 알고 있으며 의료폐기물 소각업체 변경허가 신청사항을 적법하게 검토하겠다”고 답했다.

오 군수는 “기장군민의 건강과 환경권이 우선”이라며 “모든 행정력을 동원해 강력하게 대응하겠다. 군수가 1인 시위에 나서더라도 막아내겠다”고 말했다

