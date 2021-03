미일, '영유권 분쟁지' 센카쿠열도 안보조약 적용 재확인

[아시아경제 구채은 기자] 미국과 일본이 센카쿠열도가 미일 안보조약 적용 대상이라는데 뜻을 같이 했다.

16일 외신에 따르면 양국은 이날 도쿄에서 열린 외교·국방장관(2+2) 회담이 끝나고 발표한 공동문서를 통해 센카쿠 열도가 미국의 일본 방위 의무를 규정한 미일 안보조약 제5조의 적용 대상임을 재확인했다.

센카쿠열도는 중국과 일본 사이의 영유권 분쟁 지역으로 현재 일본이 실효적으로 지배하고 있다.

미국과 일본은 공동문서를 통해 중국이 해경국 선박에 무기 사용을 허용한 해경법을 시행한 것에 대해 "최근 지역에 혼란을 초래하는 움직임에 대해 심각한 우려"를 표명했다.

이번 2+2 회담에는 미국 측에서 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관, 일본 측에서 모테기 도시미쓰 외무상, 기시 노부오 방위상이 참석했다.

이들은 또 성명을 통해 미일동맹이 인도-태평양 지역의 평화와 안보, 번영의 초석으로 남아있음을 재확인했다.

이와 함께 일본은 국방력을 강화하고 미일동맹을 더 강화하는 데 힘쓰기로 했으며 미국은 핵을 포함한 모든 능력을 통해 일본 방위를 지지하겠다는 뜻도 강조했다.

