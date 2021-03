[아시아경제 송승윤 기자] 김범석 쿠팡 이사회 의장이 쿠팡 주식 120만 주를 매도한 것으로 확인됐다.

16일 미국 증권거래위원회 공시사이트에 따르면 쿠팡은 지난 15일(현지시간) 김 의장이 클래스 A 주식 120만 주를 매도했다고 공시했다. 매도 가격은 주당 35달러로 총 4200만 달러(약 475억원) 규모다.

김 의장은 유통이 가능한 클래스 A 보통주 지분 없이 일반 주식의 29배에 해당하는 차등 의결권이 부여된 클래스 B 보통주 100%를 부여받았었다.

이번 매도를 위해 클래스 B 주식 120만 주를 클래스 A 주식으로 전환했고, 이에 따라 김 의장의 의결권은 기존 76.7%에서 76.2% 수준으로 줄었다.

