4차 유행 선제 차단한다… '수도권 특별방역대책' 발표

[아시아경제 이춘희 기자] 방역당국이 '수도권 특별방역대책'을 발표하면서 쉽사리 가라앉지 않고 있는 '3차 대유행'의 차단에 나섰다. 서울 내 백화점 등 밀집시설 30곳을 지정해 집중 관리가 이뤄지고, 방역 위반이 의심되는 업소에 대해서는 매주 2회 현장점검이 실시된다. 서울 내 외국인 노동자는 물론 고용주 역시 코로나19 진단 검사를 받아야 한다.

정부는 16일 오전 수도권 56개 기초 지방자치단체장들까지 모두 참석한 가운데 정세균 본부장(국무총리) 주재로 중앙재난안전대책본부 회의를 갖고 이 같은 내용을 담은 수도권 특별방역대책을 발표했다.

연일 확진자 수가 300~400명대를 기록하는 등 3차 대유행의 불씨가 여전히 꺼지지 않은 상태에서 봄철이 다가오면서 방역 긴장감이 다소 풀리고 나들이 수요가 늘어날 경우 자칫 '4차 대유행'이 발생할 가능성이 높다는 판단 하에 확산세 조기 차단에 나선 것으로 보인다.

특히 이날 0시 일일 지역발생 신규 확진자 345명 중 수도권 확진자가 서울 75명, 경기 146명, 인천 14명으로 68.1%에 달하는 등 연일 수도권이 전체 지역발생 확진자의 70~80%를 차지하고 있는 만큼 수도권에서 방역의 고삐를 당기는 데 주력하는 모습이다.

정세균 총리도 이날 중대본 회의에서 "재확산을 걱정할 정도로 여러 지표가 좋지 않다"며 "다음 주까지 불씨를 끄지 못하면 4차 유행이 현실화될 수도 있어 정부는 가용한 자원을 총동원해 현장 방역 실천에 집중하겠다"고 밝혔다. 그는 특히 "매일 70% 이상의 확진자가 쏟아지는 수도권에서부터 재확산의 불기를 확실히 잡겠다"고도 전했다.

이날 대책에 따라 서울시는 17일부터 오는 31일까지 시민 방문이 많은 공원·유원시설, 백화점·쇼핑몰 등 밀집시설 30개소를 지정해 방역수칙 준수에 대한 행정지도를 실시하는 등 집중 관리한다. 또 그동안의 다중이용시설 방역 위반 신고내용을 분석해 반복 신고 등 의심업소 441곳에 대해서도 매주 2회 현장점검 실시 등 집중 관리를 실시한다.

대책에는 외국인 관리 강화 방안도 담겼다. 최근 집단감염 중 상당수가 이주노동자 비중이 높은 사업장에서 발생하는 상황을 반영한 것으로 보인다. 실제로 최근 외국인 확진자 비율도 치솟고 있다. 외국인 확진자 비율은 2월 초 7%대였던 외국인 확진자 비율은 3월 첫째주 14.4%까지 급등했다. 다만 지난주(7~13일)에는 11.7%로 다소 떨어졌다.

이에 따라 17일부터 오는 31일까지 서울에서는 외국인 노동자 대상 코로나19 진단검사 이행 행정명령이 시행된다. 외국인 노동자와 외국인 노동자 1인 이상 고용주는 가까운 임시 선별검사서에 방문해 검사를 받아야 한다. 경기에서는 오는 22일부터 다음달 30일까지 외국인 노동자 채용 전 진단검사 실시 행정명령이 시행된다. 검사를 통해 음성으로 확인된 외국인 노동자만 신규 채용이 가능하다.미이행 시 과태료 등 행정처분이 이뤄진다.

당국은 이날 발표한 수도권 특별방역대책에 이어 17일에는 비수도권 방역 대책도 발표한다. 정 총리는 "수도권 이외의 지역에 대해서도 감염 확산의 고리를 끊어내기 위한 대책을 순차적으로 논의하겠다"며 "다음 주말까지 200명대로 확진자 수를 줄이겠다는 정부의 목표는 확고하다"고 강조했다.

