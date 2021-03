삼성전자, ITU 전파통신부문 6G 표준화 회의 의장단 진출

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 500 등락률 +0.61% 거래량 1,988,338 전일가 81,800 2021.03.16 09:34 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 캐나다 사스크텔에 5G·4G 이동통신장비 단독 공급국민연금, 삼성전자 사외이사 선임안 '찬성' 의결[3/15 AI분석] 연기금, 사모펀드 등 주요 매수테마와 주도주 분석 close 가 국제전기통신연합 전파통신부문(ITU-R) 총회에서 6G 표준화 회의 의장단에 진출했다고 16일 밝혔다.

전파통신 규약을 담당하는 국제 의결기구 ITU-R은 지난 1일부터 12일까지 온라인으로 이동통신 표준화회의(WP5D)를 진행하고 삼성리서치 차세대통신연구센터 최형진 연구원을 6G 비전 그룹 의장으로 선출했다.

현재 193개 회원국이 가입해 있는 ITU-R는 2023년 6G 비전 완성을 목표로 국제 표준화 준비에 돌입했다. 비전 그룹은 6G 성능과 요구사항 정의, 표준화·상용화 로드맵 등 6G 비전을 수립하기 위해 이번 총회에서 신설된 조직이다. 6G 비전을 기반으로 산업계 표준기구인 3GPP를 통해 6G 통신 규격이 개발되며, ITU-R의 표준 평가를 거쳐 2030년경 6G 국제 표준이 확정될 전망이다.

삼성전자는 5G 표준화 당시 5G 비전 의장으로 활동했으며, 표준 기여도와 기술력을 인정받아 이번 6G 표준화에서도 리더십을 이어갈 것이라고 설명했다. 삼성리서치 연구소장 승현준 사장은 "비전 개발을 계기로 전 세계 6G 연구와 표준화 경쟁이 본격화될 것으로 전망된다"면서 "삼성전자 6G 백서에 기반해 앞으로 ITU와 3GPP 기술표준 개발에 적극 참여할 것"이라고 말했다.

한편, 삼성전자는 2019년 삼성리서치에 차세대통신연구센터를 설립하고 5G 경쟁력 강화와 6G 선행 기술 연구를 진행하고 있다. 지난해 7월 삼성리서치는 6G 백서에서 '새로운 차원의 초연결 경험'을 제공한다는 차세대 6G 비전을 제시하고 이를 구현하기 위해 필요한 후보 기술, 표준화 일정 등을 공개했다.

