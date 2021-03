초록빛 부산 ‘랜드마크’ 세계 속으로 … ‘성 패트릭의 날’ 기념, 글로벌 그리닝 참여

광안대교·영화의전당·부산타워, 3월17일 아일랜드 ‘성 패트릭의 날’ 참여



부산 도심 주요 랜드마크를 녹색 조명으로 밝혀 세계 SNS에 부산시 홍보

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산을 떠올리는 랜드마크 건축물의 야간 빛깔이 하루 동안 초록으로 바뀐다. 이 건축물들이 성 패트릭의 날을 기념해 ‘글로벌 그리닝’ 행사에 동참한다.

부산의 대표적 랜드마크인 광안대교와 영화의 전당, 부산타워는 3월 17일 오후 6시부터 11시 사이 녹색 조명으로 야간 도심을 물들인다.

부산시(시장 권한대행 이병진)는 이날 아일랜드의 ‘성 패트릭의 날’을 기념해 주한 아일랜드대사관이 주최하는 ‘글로벌 그리닝’ 행사에 부산 광안대교, 영화의전당, 부산타워가 참여한다고 밝혔다.

이 행사는 성 패트릭이 세상을 떠난 날인 3월 17일에 아일랜드를 비롯한 세계 곳곳에서 랜드마크 건축물에 패트릭 성인을 상징하는 녹색 조명을 밝혀 기념하는 것이다.

부산시는 2017년 처음 광안대교가 서울 세빛섬과 세계 190여개의 유명 관광지들과 같이 글로벌 그리닝에 참여했다. 2018년에는 영화의전당이, 2019년에는 영화의전당과 부산타워가 참여했다.

글로벌 그리닝 행사에 참여한 도시별 랜드마크들은 세계 각국의 아일랜드 대사관과 아일랜드관광청 SNS 등을 통해 전 세계에 널리 홍보될 예정이다.

부산시는 2021년 전 세계에 부산의 랜드마크가 녹색으로 물든 아름다운 장면을 널리 홍보하게 된다.

이병진 부산시장 권한대행은 “부산시가 세계 각국의 유명 랜드마크들이 참여하는 글로벌 그리닝 행사에 동참하는 것은 아일랜드와 우호교류를 증진할 기회도 될 수 있지만 전 세계 SNS 유저들에게 부산을 홍보할 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr