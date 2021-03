담양군 ‘제40회 전국대나무디자인 공예대전’ 작품 모집

융·복합제품(일반인) 및 실용 디자인(대학생) 분야 공모

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 우수 대나무 공예품을 발굴하고 예술인들의 창작 의욕을 고취하는 ‘제40회 전국대나무디자인 공예대전’ 개최에 따른 작품을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.

올해 공예대전은 생활 속의 제품을 새롭게 디자인한 대나무 공예품이 참가 대상이며 ▲융·복합제품(일반인)분야 ▲실용디자인(대학생)분야로 나눠 실시, 대나무공예에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

대상작은 상품화 가능한 부가가치 높은 관광기념품, 생활소품, 사무용품, 인테리어용품 등 대나무를 소재로 한 창작품은 모두 출품할 수 있다.

원서 교부는 오는 6월 18일까지이며, 접수는 6월 17부터 18일까지 이틀간 대나무자원연구소(한국대나무박물관)를 방문하거나 우편, 택배 등을 통해 신청서와 함께 실물 작품을 제출하면 된다.

단, 국내외에서 이미 상품화됐거나 타 공모전에 출품해 입상한 작품, 다른 작품을 표절한 작품, 파손이나 변질 우려가 있는 작품 등은 출품이 제한된다.

수상작은 실용성, 창의성, 상품성, 작품성 등 심사항목을 대상으로 대학교수와 관련분야 전문가 등 디자인계 권위자로 구성된 심사위원회의 심사를 거쳐 선정하며 7월 5일부터 8월 31일까지 담주예술구 예주구간에서 전시될 예정이다.

자세한 사항은 담양군 홈페이지나 대나무자원연구소로 문의하면 안내받을 수 있다.

