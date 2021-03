[아시아경제 부애리 기자] 음원플랫폼 멜론이 카카오에서 나와 별도 법인으로 독립한다.

카카오는 멜론 사업부문을 카카오에서 물적분할해 '멜론컴퍼니(가칭)'을 신설한다고 12일 공시했다.

주요사업은 음원서비스, 뮤지컬, 티켓 등이다. 분할기일은 오는 6월1일이다. 멜론컴퍼니는 카카오의 100% 자회사가 된다. 대표는 이진수 카카오엔터테인먼트 대표가 겸임한다.

카카오는 "보다 전문적이고 신속한 의사결정이 가능하고 카카오 공동체 내에서 적극적인 협업과 시너지를 도모할 수 있는 지배구조 체제를 확립하고자 한다"고 밝혔다.

이어 "카카오 공동체가 보유한 음악, 영상, 스토리 등 여러 콘텐츠 사업 역량을 결합해 글로벌 콘텐츠 시장에서 우위를 점할 수 있는 경쟁력 있는 사업 기반을 갖추고자 한다"고 덧붙였다.

