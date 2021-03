"1박에 50만원 안 아까워요" '호캉스' 큰손 된 2030 [허미담의 청춘보고서]

2030세대 10명 중 7명 "두 달에 한 번 호캉스 즐긴다"

전문가 "젊은층 과시 욕구와 연관"

편집자주 [편집자주] 당신의 청춘은 어떤 모습으로 기억되고 있습니까. 10대부터 대학생, 직장인까지 '청춘'들만의 고민과 웃음 등 희로애락을 전해드립니다.





[아시아경제 허미담 기자] # 직장인 김모(29)씨는 최근 결혼기념일을 맞아 서울 시내 한 특급호텔 스위트룸을 예약했다. 김씨는 "결혼기념일을 의미 있게 보내고 싶었지만, 코로나19 때문에 여행을 가기가 꺼려져 호텔을 예약했다"며 "남편과 둘이서만 가기 때문에 코로나19로부터 안전하다는 생각이 들었고, 요즘은 어딜 가나 남 눈치가 많이 보이는데 호텔은 그런 게 없으니까 편할 것 같았다"고 했다. 이어 "과거에 비해 호텔이 많이 저렴해져서 큰 부담은 없었다"고 덧붙였다.

코로나19 여파로 지난해 하늘길이 막히면서 먼 곳으로 여행을 가기보다는 인근 호텔로 발걸음을 옮기는 청년들이 늘어나고 있다. 이들은 가족 및 지인들과 호텔에서 어울리며 수영·스파 등을 함께 즐기는 것으로 나타났다.

특히 젊은층 중 일부는 호텔에서 혼자 시간을 보내거나 방에서 아예 나오지 않고 넷플릭스 등을 시청하는 등 고립감을 즐기는 것으로 나타났다. 특급 호텔들은 하루 숙박비가 30~50만원에 달해 경제력을 갖춘 중장년층에게 인기가 높았으나, 최근에는 20·30세대에게 더 큰 인기를 얻고 있는 셈이다. 전문가는 젊은층의 과시 욕구 등이 영향을 끼쳤다고 분석했다.

취업준비생 이모(25)씨는 최근 친구들과 함께 호텔 객실을 예약했다. 그는 "코로나19로 외출하는 일 자체가 줄어들다 보니 어디론가 떠나고 싶다는 생각이 들었다. 또 취업 준비를 위해 집에서 공부만 하다 보니 점점 더 지쳐갔다"며 "마음 맞는 친구들과 호텔에서 조식 등을 먹으며 힐링하고 싶다"고 했다.

청년층은 평균 두 달에 한 번꼴로 '호캉스'(호텔+바캉스)를 즐기는 것으로 나타났다. 온라인 여행사 '익스피디아'가 지난해 12월 20·30세대 여행객 200명을 대상으로 조사한 결과, 응답자 10명 중 7명은 평균 두 달에 한 번 호캉스를 즐긴 것으로 조사됐다. 특히 이들은 꼭 해외여행이 아니어도(62.5%), 먼 곳까지 가지 않아도(60.5%) 여행에서 오는 행복을 충분히 만끽할 수 있다고 답했다.

인스타그램에서도 '#호캉스', '#호캉스그램' 등의 해시태그를 달고 있는 사진이 잇달아 올라오고 있다. 한 누리꾼은 호텔 객실을 배경으로 찍은 사진을 올리며 "호텔에서 1박 2일 푹 쉬고 가니까 행복하다"며 "코로나19 때문에 지쳤던 일상을 보상받는 기분"이라고 했다.

이 가운데 20·30세대 중 일부는 가족·지인들과 어울려 호텔을 즐기기보다는 홀로 호텔을 찾는 것으로 나타났다. '호콕족'(호텔에 콕 박혀있는 소비자)이라고도 불리는 이들은 호텔에서 혼자 시간을 보내면서 안식을 얻는 것이다.

또 다른 직장인 오모(28)씨는 "지인들과 우르르 가기보다는 혼자 호텔에서 여유를 만끽하고 싶다"며 "지인들과 함께 가면 신경 써야 할 점이 많다. 누군가에게 신경을 쏟기보다는 온전히 나만을 위한 시간을 갖고 싶다"고 했다. 이어 "호텔에서 아무것도 하지 않고 아무 연락도 받지 않은 채 하루를 보내고 싶다"고 덧붙였다.

전문가는 코로나19 영향으로 여행을 즐길 수 없게 된 젊은층이 대안책으로 호텔을 찾게 된 것이라고 분석했다.

곽금주 서울대 심리학과 교수는 "코로나19로 여행을 가기 어려워졌다. 반복되는 일상에 지친 청년층이 일상의 생기를 되찾기 위해 호텔을 찾게 된 것"이라며 "또 젊은층의 과시욕구와도 연관있다. 지금은 코로나19로 인해 일상생활이 단조로워져서 SNS에 올릴 것이 없는데, '나는 특별하다'는 과시욕을 보이기 위해 호텔로 가는 경우도 있다"고 말했다.

이어 "코로나19 영향으로 호텔이 과거보다 훨씬 저렴해졌다. 이전에 갈 수 없었던 고가의 호텔을 비교적 저렴한 금액으로 즐기게 된 것"이라고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr