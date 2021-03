티에스아이 "LG 배터리 공장장비 수주 구체적 협상 中"

[아시아경제 지연진 기자] 티에스아이 티에스아이 277880 | 코스닥 증권정보 현재가 12,900 전일대비 2,850 등락률 +28.36% 거래량 5,852,422 전일가 10,050 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 '500억원 배터리 공장용 장비 수주설' 티에스아이에 조회공시 요구 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정올해 코스닥협회 회장에 장경호 이녹스첨단소재 대표 close 는 한국거래소의 500억원 규모의 배터리 공장용 장비 수주설에 대한 조회공시 요구에 대해 "LG 폴란드 배터리 공장 장비수주와 관련해 구체적인 협상을 진행하고 있는 것은 사실이나, 계약체결여부 및 공급규모 등 세부계약일정은 확정되지 않은 사항임을 확인한다"고 답변했다.

이 회사는 "구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하도록 하겠다"고 덧붙였다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr