[보험 인싸되기]암유병자 200만 시대…암보험 이것부터 확인해야

암환자 10명 중 7명 '5년 이상' 생존

[아시아경제 오현길 기자] 한 해 새롭게 발생한 암환자는 24만명에 달한다. 전체 암유병자 중 암진단을 받고 5년 이상 생존하고 있는 유병자수는 116만명으로, 암환자 10명 중 7명은 5년 이상 생존하는 것이다.

암생존율이 높아지면서 암보험에 대한 관심도 늘고 있다. 암보험에 가입하기 전 꼭 확인해야 할 것은 무엇이 있을까?

14일 미래에셋투자와연금센터에서 발간한 '암보험 고를 때 꼭 확인해야할 4가지' 보고서는 암보험에 가입하려고 할 때 확인해야 할 조건으로 ▲감액기간 ▲가입기간 ▲재진단 보험금 ▲보험료 할인을 꼽았다.

보고서는 "암보험에는 일반적으로 1년 혹은 2년의 감액 기간이 존재한다"며 "최근에는 감액 기간을 줄이거나 없애려는 추세지만 아직도 상당수의 암보험에는 감액기간이 있고, 감액기간 중에 암진단이 확정되면 보험가입금액의 50%만 지급한다"고 설명했다.

암진단보험금의 감액기간이 없는 암보험에 가입하면 암보장개시일 이후 암으로 진단 확정된 경우 보험가입금액의 100%를 보장받을 수 있다는 설명이다.

또 암보험의 주계약이 종신토록 보장받을 수 있는 보험인지 확인해야 한다고 조언했다.

보고서는 "암보험은 대부분 80세, 90세, 100세 등 만기가 정해져 있는 정기보험"이라며 "보험기간을 종신으로 가입할 수 있는 것도 있고, 고령의 암환자가 증가하는 추세를 감안한다면 암보험의 보험기간은 길수록 좋다"고 설명했다.

최초 암진단 이후에 발생한 재진단 암에 대해 면책 기간마다 리셋되어 계속적인 보장이 가능한 계속받는(재진단) 암진단특약과 계속받는(재진단) 유사암진단특약에 가입할 수 있는 암보험인지를 확인해야 한다.

보고서는 "암보험에 따라 비흡연자, 자궁경부암예방백신 접종자, 다자녀 출산여성 등 특정 요건을 갖춘 가입자에 대해 보험료 할인이 되는 경우가 있다"며 "다자녀 출산여성에 대한 보험료 할인은 출산이 난소암과 유방암의 위험 발생 요소인 여성 호르몬 분비량에 영향을 미치는 특성을 활용해 나온 제도로, 2명 이상 출산한 여성에 대해 적용된다"고 말했다.

한편 국립암등록통계 자료에 따르면 2018년 새롭게 발생한 암환자는 24만3837명에 달했다. 전년에 비해 3.5%(8290명) 증가했다. 남자가 12만8757명, 여자가 11만5080명을 차지했다.

또 국내 암 유병자는 약 187만명에서 200만5520명으로 증가했다. 이는 전체 인구 25명 중 1명이 암유병자인 셈이다. 암유병자 중 암진단을 받고 5년 이상 생존하고 있는 유병자수는 116만명으로, 암환자 10명 중 7명은 5년 이상 생존하고 있다.

우리나라 국민 중 남자가 기대수명인 80세까지 생존할 경우 암에 걸릴 확률이 39.8%, 여자가 기대수명인 86세까지 생존할 경우 암에 걸릴 확률은 34.2%다.

