CJ프레시웨이, 1700명 맞춤형 온·오프라인 위생교육 실시

[아시아경제 이승진 기자] CJ그룹의 식자재 유통 및 단체급식 전문기업 CJ프레시웨이가 단체급식 점포 위생 등급에 따라 맞춤 위생 교육을 실시한다.

CJ프레시웨이는 지난달 23일 위생안전 B등급 점포에 소속된 전문직 약 500명을 대상으로 온라인 맞춤 위생 교육을 진행했다고 12일 밝혔다.

이날 진행된 B등급 점포 교육은 서울 상암동 본사에 위치한 ‘스튜디오 프레시’에서 온라인으로 진행됐다. 위탁급식영업과 일반·휴게음식점영업 등 각 점포 성격에 맞춘 교육자료를 별도 준비해 경로별 특성에 맞는 교육을 진행할 수 있게 했다.

올해 위생 교육은 코로나19 확산에 따른 방역 수칙 하에 온라인 교육과 5인 미만 지역별 거점교육, 현장 1:1 교육 등 온·오프라인 병행으로 전개된다.

CJ프레시웨이는 일률적인 교육에 따른 구성원별 학습 효과 차이를 줄이고자 내부 기준에 따라 점포 등급을 4단계로 나눠 맞춤 교육 프로그램으로 구성했다. A등급 점포 구성원은 교육자료를 통한 자가학습으로 진행되며 B등급 점포는 온라인 교육, C등급 점포는 거점 집체교육, D등급 점포는 현장지도를 통한 1:1 교육을 받게 된다. 교육은 오는 4월 중순까지 진행되며 전체 교육 대상 인원은 1700여명이다.

각 점포 구성원들은 교육을 통해 다가오는 하절기에 발생할 수 있는 다양한 위생 문제의 초기 대응 방법과 주의사항을 재점검 하게 된다.

CJ프레시웨이 관계자는 “다양한 위생 문제가 발생할 수 있는 하절기를 앞두고 재점검 차원에서 위생등급별 온·오프라인 병행 교육을 실시하게 됐다”면서 “먹거리를 다루는 만큼 티끌만한 문제도 발생하지 않도록 철저한 관리를 이어가겠다”고 말했다.

