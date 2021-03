[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청은 12일 교육감실에서 광주교육사랑카드 적립금 전달식을 개최했다고 밝혔다.

이날 전달식에서는 강형구 NH농협은행 광주지역본부장이 광주교육사랑카드 사용으로 발생한 적립금 3억8287만 원을 시교육청에 전달했다.

해당 적립금은 지난 한 해 동안 시교육청·교육행정기관·각급학교가 사용한 법인카드 이용 금액 및 자발적으로 참여한 교직원들이 사용한 카드 이용 금액에서 일정 비율을 적립한 금액이다.

‘광주교육사랑카드’는 지난 2004년 시교육청과 NH농협은행 광주지역본부의 제휴를 통해 만들어 졌고, 이번 적립금을 포함한 적립금 규모는 총 36억8248만 원이다.

정연구 시교육청 재정복지과장은 “이번에 전달 받은 적립금을 교육비특별회계에 세입 처리해 학생복지 증진을 위한 사업에 사용할 계획”이라고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr