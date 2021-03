속보[아시아경제 임주형 기자] 정부는 현재까지 국내에서는 아스트라제네카 백신 접종 후 혈전이 발생했다는 이상반응 신고가 없었다고 12일 밝혔다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 이날 열린 정례브리핑에서 "우리나라에서 백신 접종 후 혈전 생성에 대한 부작용 신고는 현재 없는 것으로 확인되고 있다"고 말했다.

손 반장은 "오스트리아와 이탈리아의 경우, 아스트라제네카 백신 자체의 중단이 아니라 혈전 생성 부작용 신고를 확인하기 위해 특정 일련번호인 해당 제조단위 백신에 대한 접종을 중단한 상태"라고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr