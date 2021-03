[아시아경제 지연진 기자] 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 10,050 전일대비 200 등락률 +2.03% 거래량 93,066 전일가 9,850 2021.03.12 10:59 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-29일[클릭 e종목]"한미글로벌, 한국형 뉴딜 최대 수혜주"한미글로벌, 주당 200원 현금배당 결정 close 은 선릉역마에스트로역세권 청년주택 프로젝트 금융투자로부터 163억7940만원 규모의 삼성동 역세권 2030 청년주택 신축공사를 수주했다고 12일 공시했다 .

해당 공사는 서울 강남구 삼성동(선릉역)소재 약 1578㎡(대지면적)에 지상14층~지하5층 규모 의 역세권 청년주택을 신축하는 것이다.

계약 상대방인 선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자는 한미글로벌의 계열회사인 랜드마크디벨럽먼트 주식회사가 75.02%의 지분을 가졌다.

