[아시아경제 지연진 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 745,000 전일대비 30,000 등락률 +4.20% 거래량 46,817 전일가 715,000 2021.03.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 5개월만에 재개된 이재용 재판…검찰 "불법 합병" vs 삼성 "적법한 경영활동"국내 증시 동반 상승...코스피3000·코스닥900선 회복5개월 만에 재개된 이재용 '삼성 불법 합병 의혹' 재판…쟁점은? close 가 12일 이틀 연속 상승세로 코스피 시가총액 5를 탈환했다.

삼성바이오로직스는 이날 오전 9시42분 현재 전일대비 4.06% 상승한 74만4000원에 거래 중이다. 시가총액은 49조2267억원으로, 전날까지 시총 5위였던 현대차(49조1436억원)를 앞질렀다. 현대차는 이날 전일대비 0.66% 오른 23만원을 기록중이다.

삼성바이오로직스는 올해 초까지만 시총 54억원 규모로 코스피 시총 상위 4위까지 올랐지만, 1월 말부터 증시 조정장이 이어지며 최근 6위까지 떨어졌다. 이달 초부터 닷새 연속 하락세를 보이다 미국 대규모 부양책 의결 소식이 전해진 전날 4.38% 오른데 이어 이날도 가파른 오름세를 보이고 있다.

