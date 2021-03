KT, 뉴트로 감성 카세트 플레이어 'KASSETTE' 출시

KT, MZ세대 대상 뉴트로 스타일 카세트 플레이어 'KASSETTE' 출시

KT Shop에서 오는 31일까지 사전예약 및 경품 이벤트 진행

카세트 플레이어 및 ‘Rewind:Blossom’ 앨범·굿즈 등 패키지로 구성

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,800 2021.03.12 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 KT, 오는 28일까지 정기주총 전자투표시스템 운영미국발 훈풍에 '네 마녀의 날, 사뿐히'月2兆 음식배달시장 뛰어든 KT…공유주방 솔루션 제공 close 가 오는 31일까지 공식 온라인몰 ‘KT샵’에서 뉴트로 스타일 카세트 플레이어인 ‘KASSETTE’ 의 사전예약을 진행한다고 12일 밝혔다. 사전예약 기간 중 KT샵에서는 EXO 백현, NCT 도영의 사인 폴라로이드, 아이즈원 사인 엽서 경품 응모 이벤트도 진행한다.

김병균 KT Device사업본부장은 “디지털에 익숙한 MZ세대에게는 카세트 플레이어가 아날로그의 색다른 재미를 선사할 것으로 기대하며, 앞으로도 MZ세대를 대상으로 감성 프로젝트를 선보일 예정“이라고 말했다.

