GS샵, 정관장 ‘화애락큐’ 리뉴얼 론칭 단독 프로모션

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 오는 14일 오전 10시부터 정관장 여성 전문브랜드 화애락큐 리뉴얼을 기념해 단독 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

화애락큐는 몸과 마음의 급격한 변화를 겪는 갱년기 여성들을 위해 면역력 증진, 피로 및 기억력, 혈행 개선, 항산화 기능과 함께 갱년기 증상 개선을 위한 전문 제품이다. 정관장 6년근 홍삼을 주원료로 고품질의 전통 부원료인 복령, 백출, 작약, 당귀, 대나무잎을 더해 만들었다. 먹기 쉽고 휴대성이 좋아 고객 재구매율이 높다.

이번에 리뉴얼 출시된 상품은 건강에 관심이 증가한 여성들이 갱년기를 적극적으로 예방하고 관리하고자 하는 니즈를 반영했다. 기존 제품에 비타민D, 마그네슘을 주원료로 추가해 갱년기 여성들의 고민인 뼈 건강, 신경 건강, 근육건강 기능까지 더했다.

생방송 중 정관장 화애락큐 6박스를 구매하는 고객은 코트야드 메리어트 남대문 2인 숙박권(2인 조식포함) 또는 굿베이스 홍삼담은 석류 2박스 중 하나를 선택할 수 있다. 단 숙박권은 단 800개 한정 수량으로 진행된다.

GS샵 관계자는 “사랑하는 어머니와 사랑하는 아내, 사랑하는 내 딸 그리고 우리 부모님을 위해 호텔에서 편히 쉬실 수 있도록 정관장과 특별히 마련한 패키지인 만큼 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

