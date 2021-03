“홈상품 가입하고 경품 받자” LGU+, 봄맞이 홈상품 프로모션 진행

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스가 신학기가 시작되고, 결혼과 이사 등이 본격화되는 봄을 맞아 인터넷·IPTV·스마트홈 등 홈상품 가입 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

LG유플러스는 다음달 10일까지 ‘유샵’을 통해 인터넷, IPTV, 스마트홈을 신규 가입하는 고객에게 최대 59만원의 혜택을 제공한다. 인터넷과 IPTV, 스마트홈을 모두 가입하는 고객에게 제공하는 46만원 상당 상품권과 추가 요금할인 7%(최대 13만원)가 포함된 것이며, 12시 이전 예약고객에 한해 당일 설치 서비스도 함께 제공한다.

또한 추첨을 통해 LG OLED 77인치 TV(1명), LG 오브제 스타일러(1명), 아이패드 에어 4세대(2명), 갤럭시 탭 S7+(2명), 발뮤다 토스터기(5명), 일리 커피머신(10명), 리퀩 와플메이커(20명), 2만원 상당 스타벅스 모바일 상품권(1000명)을 증정한다. 당첨자는 4월30일 개별 문자를 통해 안내될 예정이다.

이달 말까지 U+스마트홈 가입 프로모션도 진행한다. 대상 패키지는 아이들 하교를 확인하고 집안 상황을 확인할 수 있는 ‘키즈케어’와 대학생 등 1인 가구가 선호하는 ‘구글 패키지’로 전국 LG유플러스 매장과 유샵을 통해 가입이 가능하다.

U+스마트홈 키즈케어 패키지는 ▲ 말 한마디로 아이에게 동요와 동화를 쉽게 들려줄 수 있는 ‘스마트홈 스피커’ ▲집안 공기질을 실시간 확인할 수 있는 ‘에어센서’ ▲밖에서도 아이 모습을 확인하고 대화할 수 있는 ‘맘카(CCTV)’ 로 구성돼 있다. 또한 패키지에 무료로 포함된 ‘화재도난보험’을 통해 댁내 물품 도난이나 화재 등 피해를 입었을 경우 보상도 받을 수 있다.

U+스마트홈 구글패키지는 ▲구글 어시스턴트가 장착된 스마트 디스플레이 ‘구글 네스트 허브’ ▲조명 색?밝기 변경 및 숙면?집중모드 기능을 가진 ‘무드등’ ▲가전제품의 전원을 제어하고 화재 위험 방지가 가능한 ‘멀티탭’을 하나로 묶은 패키지다.

오는 31일까지 U+스마트홈 키즈케어, 구글패키지에 가입하는 모든 고객에게 2만원 상당 설치비를 면제하고, 추첨을 통해 LG gram 노트북(1명), 아이패드 에어 4세대(3명), 폴바셋 1만원 상품권(100명)을 증정한다. 당첨자는 오는 4월 9일 개별 문자를 통해 안내될 예정이다.

김남수 LG유플러스 디지털사업담당 상무는 “고객들이 이사·결혼 등으로 인터넷을 가장 많이 바꾸는 시즌을 맞이해 풍성한 혜택을 제공하기 위해 이 같은 프로모션을 기획했다”며 “고객들이 LG유플러스와 함께 멋진 새 출발을 했으면 좋겠다”고 말했다.

