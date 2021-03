시몬스 침대, 현대홈쇼핑 '왕영은의 톡 투게더'서 5회 연속 완판 기록

2019년 3월 이후 5회 연속 완판…'대세 침대' 입지 확인

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스가 지난 6일 방송된 현대홈쇼핑 ‘왕영은의 톡 투게더’에서 조기 매진을 달성하며, 5회 연속 완판이라는 대기록을 이어갔다.

시몬스 침대는 고객 사은의 의미로 지난 2019년 3월부터 연 2회, 현대홈쇼핑을 통해 한정 수량의 인기 제품을 선보이고 있다.

이번 방송에서 내놓은 시몬스 침대의 '뷰티레스트 머스크(Beautyrest Musk)'는 독보적인 기술력과 두터운 브랜드 인지도를 바탕으로 방송이 끝나기도 전 준비된 물량 전부가 팔려 나갔다. 특히 매트리스와 프레임 세트 최고가가 300만 원이 넘는 고가임에도 불구하고 프리미엄 침대의 대명사답게 완판을 기록하며 대세 침대임을 입증했다.

뷰티레스트는 한국 시몬스 고유의 포켓스프링 기술력이 적용돼 흔들리지 않는 편안함을 선사하고 실크, 캐시미어, 퓨어울 등 최고급 소재로 최상의 수면환경을 조성한다. 이 가운데서도 인기 모델로 손꼽히는 뷰티레스트 머스크는 매트리스 상단부 표면에 추가된 '플러시 필로우탑'이 신체 하중을 흡수하고 분산시켜 편안함을 더한다. 지난해 12월 고객이 원하는 감성을 얼마나 잘 담았는지를 평가하는 '2020 감성과학대상' 감성제품 부문에서 대상을 차지하며 인기를 증명했다.

시몬스 침대는 TV홈쇼핑 외에도 '카카오톡 선물하기'와 '시몬스 페이' 등 온오프라인을 아우르는 다양한 고객 친화형 프로그램을 실시하며 소비자 접점 확대에 적극 나서고 있다. 특히, 이 프로그램들은 최신 소비 트렌드를 반영하며, 소비자들의 니즈를 충족시키고 있다.

이번 방송을 통해 소개된 뷰티레스트 머스크는 현대홈쇼핑 웹사이트는 물론 전국 시몬스 직영 플래그십 스토어인 '시몬스 갤러리'와 시몬스 본사가 위탁 운영하는 '시몬스 맨션' 등 주요 매장에서 직접 만나볼 수 있다. 매장 정보는 시몬스 공식 홈페이지를 통해 자세히 확인할 수 있다.

