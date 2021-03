젝시믹스, 뷰티 사업 본격 진출…1차 사전 판매 3000개 물량 완판

[아시아경제 이승진 기자] 레깅스 브랜드 1위 젝시믹스가 뷰티 시장에 도전한다.

미디어커머스 기업 브랜드엑스코퍼레이션이 운영하는 젝시믹스는 색조 화장품으로 구성된 화장품을 새롭게 선보인다고 9일 밝혔다.

젝시믹스는 지난 2년간 전문 핵심인력으로 구성된 '코스메틱 랩(화장품 연구소)'을 만들어 제품 개발 연구와 테스트를 진행해 왔다. 이와 함께 젝시믹스 고객 1749명을 대상으로 핵심 타깃이 선호하는 화장품 색상, 발색력, 질감, 발림성, 가격 등에 대해 면밀히 조사 했다.

젝시믹스가 코스메틱 론칭을 기념해 실시한 사전 특가 판매 행사에서는 3000개의 초도물량이 6시간 만에 소진됐으며, 2차로 진행된 행사에서도 준비된 3000개 물량이 모두 소진됐다.

신제품은 ‘벨벳크림 립틴트’, ‘젤리볼륨 립틴트’ 2가지로 발색력, 보습력에 중점을 뒀다. 운동을 할 때나 마스크를 쓰고 벗는 과정에서 색이 지워지지 않도록 50명의 품평단이 300번 이상 테스트하여 제품의 완성도를 높였다.

얼굴에 생기를 불어넣을 수 있는 레드, 핑크 컬러를 비롯해 일상적으로 사용할 수 있는 'MLBB(장미색)' 색상까지 총 8가지 색상 16개 제품이 출시돼 피부톤에 따라 색상 선택이 가능하다.

이수연 젝시믹스 대표는 “고객들에게 보다 완벽한 제품을 보여드리자는 마음으로 화장품 연구개발에 많은 공을 들여왔다”며 “향후에도 운동 시 땀에 지워지지 않는 고정력이 좋은 다양한 제품을 선보일 계획으로 애슬레저 뷰티라는 새로운 시장을 만들어 나가겠다"고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr