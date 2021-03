[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요공시>

◆삼성전자=국민연금공단이 삼성전자의 특정증권등 및 주권 비율 9.18%서 8.91%로 축소

◆SKC·SK네트웍스=현 경영진의 횡령 및 배임혐의에 따른 기소설에 대한 조회공시 요구

◆대우건설=시흥웨이브파크푸르지오시티 수분양자에 대해 828억원 규모 채무보증 결정

◆우리금융지주=2000억원 규모 상각형 조건부자본증권 발행결정

◆CJ CGV=계열사에 221억원 규모 채무보증 결정

◆컨버즈=종속회사 알에프윈도우의 채권자가 컨버즈의 알에프윈도우 합병 중지 가처분 소송 제기

◆메리츠금융지주=500억원 규모 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

