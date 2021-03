◇ 보직변경

▲ 방주완 CFO(부사장) ▲ 강민수 감사본부장(부사장)

◇ 부사장 승진

▲ 배중호(Global영업본부장) ▲ 서정규(국내영업본부장)

◇ 전무 승진

▲ 정상훈(경영전략본부장) ▲ 김태기(Engineering부문장)

◇ 상무 승진

▲ 박지만(RFCC2공장장) ▲ 김태헌(정유해외영업부문장) ▲ 이영기(Hydrocracker공장장) ▲ 김경태(송유공장장) ▲ 김종보(중부지역본부장)

◇ 상무보 승진

▲ 심환승(RFCC1공장장)

