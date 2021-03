경남도, 재난심리회복지원 '전국 1위'

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 행정안전부가 시행한 2020년도 전국 17개 시·도 재난 심리회복지원 평가에서 전국 1위로 선정돼 2년 연속 최상위권 평가를 받았다고 6일 밝혔다.

행안부는 연간 재난경험자에 대한 상담 실적, 전문가 집단 확보 및 활용, 교육 실적을 포함한 추진 실적 등 8개 지표를 평가하고 있다.

이번 평가에서 경남도는 전국 평균 84점보다 높은 92점을 받아 전국 1위에 올랐다.

전문가 인적 구성과 예산 확보 및 집행, 홍보 및 교육 실적, 유관기관 협력, 상담 실적 등에서 고루 좋은 평가를 받았다고 도는 전했다.

경남도는 재난 직접 피해자와 가족, 목격자, 구호 참여자 등 경험자 모두를 대상으로 심리 상담 지원 사업을 대한적십자사 경남지사에 위탁해 시행하고 있다.

지난해 여름철 수해 피해 등 자연 재난 430건, 화재·교통사고 등 사회재난 162건 등 총 592건의 심리상담을 진행했다.

특히 수해 피해 등 직접 지원이 필요한 경우 현장에 재난심리회복지원센터를 설치해 피해자의 심리적 안정을 도왔다.

도는 심리회복 서비스 질을 강화하기 위해 전문가 인력을 확충하고 전문 교육을 계속할 계획이다.

황상업 자연재난과장은 “기후변화 등 여러 요인으로 재난 발생 빈도와 규모가 점차 증가하고 있는 상황에서 재난심리회복 지원은 사회안전망 구축을 위한 필수적인 사업”이라며 “이번 평가 결과를 토대로 서비스를 강화해 나가겠다”고 말했다.

