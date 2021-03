국민은행, 고객패널 KB국민팬슈머 제 2기 모집

10일까지 2000여명 모집

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행이 오는 10일까지 고객패널 'KB국민팬슈머' 2기를 모집한다고 5일 밝혔다.

지난해 출범한 KB국민팬슈머는 온라인 설문조사만 참여하는 국민팬슈머와 서비스 체험, 과제 제출, 고객 인터뷰 등 추가 활동을 수행하는 국민팬슈머 리더로 구성된다.

올해 KB국민팬슈머 2기는 연령, 성별 등을 고려해 1기 대비 대폭 확대된 2000여명을 선발한다. 국민팬슈머 리더는 국민팬슈머로 선정된 고객 중에서 추후 지원서를 제출받아 선발할 예정이다. 활동기간은 올해 4월부터 11월까지 약 8개월이다.

KB국민팬슈머에게는 온라인 설문조사 참여 시 KB금융그룹 통합 멤버쉽 포인트인 리브메이트 포인트가 제공되며, 국민팬슈머 리더는 과제 수행 시 소정의 활동비가 지급된다. 국민은행 홈페이지 및 KB스타뱅킹 앱 이벤트 창에서 신청 가능하다. 국민은행 관계자는 "KB국민은행의 팬이 되어 애정어린 조언을 해줄 적극적인 고객을 기다린다"고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr