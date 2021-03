삼성카드, 올 하반기 '지문인증카드' 선보인다

삼성전자·마스터카드와 업무제휴 협약 체결

올 하반기 법인카드부터 상용화 추진 예정

[아시아경제 기하영 기자] 삼성카드 가 삼성전자, 마스터카드와 협업을 통해 올 하반기 '지문인증카드'를 선보인다.

삼성카드는 삼성전자, 마스터카드와 서울시 중구에 위치한 삼성본관빌딩에서 지문인증 카드 업무제휴 협약을 체결했다고 4일 밝혔다. 전날 진행된 협약식에는 강병주 삼성카드 전무, 조장호 삼성전자 상무, 이태형 마스터카드 부사장 등 관계자가 참석했다.

각 사는 협업을 통해 지문인증카드 개발을 진행하고, 올 하반기에 상용화를 추진할 예정이다. 삼성카드는 지문인증카드의 국내 시장 도입을 담당하고, 삼성전자는 지문인증 IC칩 개발 및 공급, 마스터카드는 지문인증카드 해외 도입을 각각 맡아서 진행한다.

지문인증카드는 사용자의 지문정보를 저장하고 인증할 수 있는 IC칩이 내장된 카드다. 지문 센서에 손가락을 올린 상태에서 카드를 단말기에 삽입하거나 터치하게 되면 결제가 진행된다. 해외에서 결제 시 비밀번호나 PIN번호 입력 등을 하지 않아도 되기 때문에 비밀번호 노출 등의 우려가 없다. 또 지문 인증을 통해 본인만 결제가 가능하므로 실물 카드 도난·분실에 따른 결제 피해도 줄어든다.

지문인증카드는 IC카드 단말기가 설치된 국내 및 해외가맹점에서 모두 사용할 수 있어 상용화에 용이하다. 결제단말기에서 전원을 공급 받으므로 카드에 별도의 배터리 장착이 필요 없다는 것도 장점이다.

이번에 개발하는 지문인증카드에는 삼성전자의 '지문인증 IC칩'이 사용된다. 해당 IC칩은 최고 수준의 국제 보안 인증 확보를 목표로 하고 있으며, 첨단 보안 기술을 활용한 실리콘 지문 등 가짜 지문을 식별할 수 있는 기능도 탑재된다.

삼성카드 관계자는 "지문인증카드를 올 하반기에 해외 카드결제 이용이 많은 법인카드에 우선 적용한 후 시장 상황에 맞춰 대상을 점차 확대해나갈 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr