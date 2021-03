현대카드 "3월 온라인 쇼핑몰에서 최대 7% 할인혜택 드려요"

새봄맞이 3월 한달 간 할인행사

온라인쇼핑몰·가전·자동차보험 등 혜택 다양

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 새봄을 맞아 3월 한달 간 온라인쇼핑과 가전, 자동차보험 등 다양한 분야에서 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

우선 네이버페이와 9개 온라인 쇼핑몰에서 할인 혜택을 제공한다. 대상 온라인쇼핑몰은 SSG.COM, 현대H몰, CJ몰, GS샵, 홈앤쇼핑, 롯데홈쇼핑, NS홈쇼핑, 신세계TV쇼핑, SK스토아이며, 이용처별로 정해진 기간에 따라 5~7%의 할인 혜택이 주어진다.

가전제품 구매 시 누릴 수 있는 혜택도 있다. 삼성디지털프라자에서 500만 원 이상 결제하면 10만 원 캐시백과 10만 삼성전자 포인트를 함께 받을 수 있다. 또 LG전자와 전자랜드에서는 할부 이용 시 결제금액에 따라 최고 30만 원의 캐시백 혜택을 누릴 수 있다.

3월에 현대카드로 자동차보험에 신규 가입하는 회원들에게는 주유권이 제공된다. 현대카드는 현대해상 다이렉트와 DB손해보험 다이렉트, KB손해보험 다이렉트, 캐롯손해보험에서 자동차보험에 신규 가입하고 현대카드로 30만 원 이상 결제한 고객에게 3만 원 주유권을 증정한다. 동일한 조건의 삼성화재 다이렉트 신규 고객에게는 2만 원 주유권을 제공한다.

현대카드 상업자 표시 신용카드(PLCC) 신규 고객들을 위한 혜택도 풍성하다. 이번 달 31일까지 이전 6개월간 '스타벅스 현대카드' 이용실적이 없는 회원이 스타벅스 현대카드를 발급받아 5만 원 이상 사용하면, 스타벅스 카페 아메리카노(톨사이즈) e-쿠폰 10장을 받을 수 있다. 또 스타벅스 현대카드 회원이 이전 6개월간 스타벅스 현대카드 이용실적이 없는 친구에게 스타벅스 현대카드를 추천하고, 추천 받은 친구가 스타벅스에서 해당 카드로 3만 원 이상 누적 사용하면 추천인에게 스타벅스 별 50개를 적립해준다.

배달의민족 PLCC인 '배민현대카드'를 발급받은 모든 회원들에게는 바로 사용 가능한 배민 쿠폰 1만 원권을 2장씩 제공한다. 신규 회원들을 대상으로 한 특별 프로모션 혜택 역시 풍성하다. 카드를 처음 사용한 후 6개월 동안 추가 배민포인트 적립 혜택이 제공된다. 배민 애플리케이션(앱)에서 배민페이로 결제 시 2% 추가 적립 혜택이 주어져 결제금액의 총 5.5%가 배민포인트로 적립된다. 디지털 서비스 부문과 일반 가맹점에서도 각각 3%와 1% 추가 적립 혜택이 6개월간 제공된다.

