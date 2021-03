[아시아경제 이민지 기자] 멀티캠퍼스 멀티캠퍼스 067280 | 코스닥 증권정보 현재가 32,150 전일대비 500 등락률 +1.58% 거래량 17,877 전일가 31,650 2021.03.02 14:55 장중(20분지연) 관련기사 멀티캠퍼스, 3분기 영업익 38억…전년비 15.7% 감소삼성그룹, 반등장서 시총 증가율 꼴찌[특징주]정부의 온라인 개학 발표에 교육株 강세 close 는 2일 548억4984만원 규모로 삼성 청년 소프트웨어 아카데미 위탁 운영 계약을 체결했다고 공시했다. 이는 지난해 2019년 매출액 대비 19%에 달한다.

