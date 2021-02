[인사] KAIST

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <보임> ▲교학부총장 겸 학장 겸 글로벌리더십센터장 이승섭 ▲연구부총장 이상엽 ▲ 대외부총장 김보원 ▲산학협력 자문역(부총장급) 김정호 ▲자연과학대학장 조용훈 ▲생명과학기술대학장 겸 생명과학연구소장 이균민 ▲공과대학장 겸 정보전자연구소장 이동만 ▲경영대학장 겸 테크노경영연구소장 이인무 ▲글로벌전략연구소장 겸 과학기술전략센터장 손훈 ▲KAIST 교육원장 겸 교수학습혁신센터장 석현정 ▲KAIST 연구원장 김선창 ▲기술가치창출원장 최성율 ▲교무처장 겸 산업경영연구소장 이태식 ▲입학처장 김용현 ▲학생정책처장 임윤경 ▲학생생활처장 겸 새내기학부장 겸 응용과학연구소장 신병하 ▲인권윤리센터장 박상희 ▲기획처장 겸 전략기획센터장 겸 과학기술원 공동사무국장 겸 기계기술연구소장 김경수 ▲공과대학 부학장 김상욱 ▲자연과학연구소장 김상규 ▲코로나대응 과학기술뉴딜사업단장 배충식 ▲행정처장 겸 재난안전본부장 방진섭 ▲행정부장 겸 행정발전교육센터장 정선태 ▲총장실장 송대광 ▲교무팀장 정자호(이상 3월 1일자)

