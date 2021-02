롯데마트, 입문자 위한 '캠핑 필수 아이템' 제안

[아시아경제 김유리 기자] 롯데마트는 본격적인 캠핑 시즌에 맞춰 처음으로 캠핑을 준비하는 입문자들을 위한 '캠핑 필수 아이템'을 제안한다고 25일 밝혔다.

?손쉽게 설치 가능하고 가격도 저렴해 초보 캠핑족에게 인기인 '원터치 5인용 팝업텐트(그린, 브라운, 그레이 컬러)'와 가벼운 나들이에 좋은 '그늘막 4인용 텐트(그린, 브라운 컬러)'를 선보인다. 아이보리 컬러에 나무 소재를 사용, 트렌디한 디자인인 '노마드 우드 체어'와 가성비·효율성을 갖춘 '더 블랙 암체어'등 다양한 가격대와 디자인의 캠핑 필수 상품을 내놓는다.

가족과 함께 떠나는 캠핑에서 주방을 책임질 '티에라 코펠(3~4인용)'과 휴대가 편한 '노마드 구이 그릴세트'를 각각 2만9900원에 판매한다.

롯데마트는 향후에도 감성, 차박, 불멍 캠핑 등 고객의 다양한 요구에 맞춰 테마에 어울리는 맞춤형 캠핑 아이템을 선보일 예정이다.

