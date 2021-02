6개 스타트업, '코딩 페스티벌 2021' 공동 개최

왓챠·쏘카·오늘의집·마켓컬리·브랜디·번개장터 공동 주관

[아시아경제 김철현 기자] 왓챠, 쏘카, 오늘의집, 마켓컬리, 브랜디, 번개장터 등 스타트업 6곳은 '스타트업 코딩 페스티벌 2021(이하 스코페 2021)'을 공동 개최한다고 24일 밝혔다. 스코페 2021은 고성장 스타트업으로 꼽히는 6개 기업이 주도해 실력 있는 개발자들을 발굴하고 성장을 지원하고자 기획됐다.

이번 대회는 세계적인 클라우드 선도 기업 아마존웹서비스(AWS)가 후원하며, 참가자들은 AWS가 제공하는 클라우드 리소스를 활용해 코딩 과제를 해결하게 된다. 대회는 1차와 2차로 나눠 진행된다. 1차 대회에서는 6개의 문제가 출제되고 상위 10%가 2차 대회 진출 자격을 얻게 된다. 2차 대회에서는 고난도 문제가 출제돼 최종 순위를 가린다.

이번 스코페 2021의 최종 수상자에게는 1등 300만원, 2등 100만원, 3등 50만원의 상금이 수여된다. 또 상위권 참가자들에게 맥북프로13형, 아이패드 프로, 애플워치, 에어팟 프로 등 애플 기기 100대를 추가로 증정한다. 만 19세 이상의 개발자라면 누구나 참가할 수 있고 신청기간은 내달 17일까지다. 전 과정은 온라인으로 진행될 예정이다.

