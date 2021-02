“AI 융합인력 양성 지원” 과기부, 29억 규모 신규과제 공모

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 오는 24일부터 산업분야별 인공지능(AI) 융합인력 양성을 지원하는 ‘2021년도 산업전문인력 AI 역량강화’ 신규과제 공모를 시작한다고 23일 밝혔다.

산업전문인력 AI 역량강화 사업은 한국형 뉴딜 중 AI·소프트웨어 핵심인재 10만명 양성을 위한 과제 중 하나로 산업계 재직자를 대상으로 AI 융합교육을 통해 산업현장의 디지털 전환을 촉진해 디지털 뉴딜의 성과 창출 극대화를 목적으로 한다.

이번 사업은 지난해 추경 사업으로 착수해 6개 산업분야를 지원하던 것을 올해 29억원 규모의 6개 신규 산업분야를 추가해 총 58억원 규모로 진행된다. 이번 공고는 공모와 심사를 거쳐 최종 6개 산업분야와 수행기관을 선정할 예정이다. 정부는 다양한 산업분야와 AI의 융합 가속화를 지원하기 위해 2025년까지 AI 융합인재 1만9500명을 양성할 계획이다.

수행기관은 기존산업 전문성과 인공지능 교육역량을 고루 갖출 수 있도록 해당 산업분야와 밀접한 협·단체 등과 인공지능 교육과정을 운영할 수 있는 기관 간 협의체 형태로 지원할 수 있다.

김정삼 과기정통부 소프트웨어정책관은 “산업분야별 현황과 특성을 반영한 현장맞춤형 AI 융합인재를 양성해 산업계의 AI 융합 가속화와 AI 도입을 촉진할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

