농심, 백혈병소아암 환아 대상 그림공모전 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 농심이 백혈병소아암 환아 대상 그림공모전을 진행한다고 23일 밝혔다.

'건강한 나, 희망 가득한 세상' 이라는 주제로 진행되는 이번 공모전은 전국 18세 미만인 소아암 및 희귀혈액질환 환아와 완치자라면 참여할 수 있다. 치료 중에 나에게 힘이 되었던 사람, 병원 생활 중 가장 기뻤던 날, 치료가 끝나면 하고 싶은 것, 튼튼해진 나의 모습 중 하나의 주제를 선정해 그리면 된다.

농심은 백혈병소아암 환아와 완치자를 응원하고, 사회적 인식을 개선하기 위해 추후 수상작을 삽입한 백산수 한정판 제품을 출시할 계획이다. 농심은 면역력이 약해진 백혈병소아암 환아들이 경제적 부담 없이 안심하고 물을 마실 수 있도록 지난 2018년부터 백산수를 지원하고 있다. 현재 농심은 환아 300 가정에 매달 백산수 500mL 를 3 박스씩 보내주고 있는데, 그간 누적 지원량은 총 51 만 병에 달한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr