[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 도 내 가구 중소기업의 융복합 디자인 개발을 지원한다.

23일 도에 따르면 올해 가구 융복합 디자인 지원 사업 대상으로 5개 사를 선정할 예정이다.

수혜 기업으로 선정되면 신제품 가구 디자인 개발을 위한 비용을 최대 70%, 2000만 원 한도에서 지원 받을 수 있다.

도 내 본사 또는 공장이 있는 가구 관련 제조 기업으로, 여성 CEO 기업, 사회적 기업, 장애인 기업, 사회적 협동조합은 우대한다.

오는 3월 15일까지 경기도 가구산업 온라인 플랫폼( www.gfurniture.or.kr) 또는 경기대진테크노파크(www.gdtp.or.kr) 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr