"이불 소독·제습 한번에"…신일전자, 'UV열풍 침구청소기' 출시

[아시아경제 이준형 기자] 신일전자는 'UV(자외선) 열풍 침구청소기'를 출시해 홈플러스 전국 매장 및 온라인 쇼핑몰에서 단독 판매한다고 22일 밝혔다.

UV 열풍 침구청소기는 이불 등 섬유 속 미세먼지를 흡입하고 4단계로 구분된 습기 제거와 살균 기능까지 갖췄다. 분당 6500회까지 진동하는 두드림 패드가 섬유에 붙은 미세먼지를 털어낸다. 모터는 강력한 성능으로 이물질과 미세먼지를 남김없이 흡입한다. 자외선 살균 파장인 UV-C 등급의 램프와 PTC 히터(전기 이용 난방장치)의 50℃ 열풍이 침구 속 습기와 세균도 제거한다.

침구 뿐 아니라 세탁이 어려운 패브릭 소파, 카펫 등에도 사용할 수 있다. 아이들이 가지고 노는 인형이나 반려동물의 털 청소에도 활용도가 높다는 게 신일 측의 설명이다.

먼지 감지센서도 탑재돼 상단 디스플레이로 흡입한 먼지의 오염 수준을 확인할 수 있다. 높이 감지센서도 있어 본체 바닥이 물체에서 5cm 이상 떨어지면 UV 램프가 작동을 멈춘다. 가격은 8만9000원이다.

조지석 신일전자 전략유통사업부 상무는 "실내 위생 관리를 신경쓰는 소비자들을 위해 편의성을 높이고 가격 부담을 낮춘 제품을 선보이게 됐다"고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr