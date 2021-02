LS일렉트릭, 저소득 가정 초등학생에 '신학기 용품 키트' 전달

[아시아경제 정현진 기자] LS일렉트릭이 굿네이버스와 함께 저소득 초등학생에 약 2000만원 상당의 책가방 등 신학기 용품을 기부하는 'LS일렉트릭 꿈드림 키트 지원' 사업 전달식을 가졌다고 22일 밝혔다.

이번 꿈드림 키트는 학생들의 학업과 생활에 필요한 책가방, 보조가방, 필기구 등으로 구성됐으며 굿네이버스를 통해 LS일렉트릭 본사와 연구소가 있는 안양 지역의 초등학생 100명에게 전달될 예정이다.

LS일렉트릭은 2019년부터 어린이 후원을 위한 '렛츠 스타트 투게더 위드 LS일렉트릭' 캠페인을 진행하고 있다. 이 캠페인은 LS그룹의 사회공헌 철학인 '미래세대의 꿈을 후원하는 든든한 파트너'에 따라 지역 어린이와 학생들이 안전한 환경 속에서 건강한 몸과 마음으로 미래를 향해 힘차게 나아갈 수 있도록 후원하기 위해 시작됐다.

LS일렉트릭은 지역 사회복지단체과 함께 학습 멘토링 등 다양한 체험 프로그램을 기획하고 미세먼지 마스크, 난방 키트 등 계절별 용품을 제작하는 등 관련 활동을 적극 발굴, 추진해 나갈 계획이다.

