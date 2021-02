[카드뉴스]당신이 마트에 속고 있다는 걸 나는 알고 있다

마트의 숨겨진 '마케팅전략' 대방출

[아시아경제 이진경 기자] 마트에 자주 가시나요? 마트만 가면 계획에 없던 물건들까지 구입하게 돼 난감했던 적 다들 있을텐데요. 사실 마트 안에는 우리의 구매를 부추기는 여러 마케팅 전략이 숨어있습니다. 이번 기회에 마트 입구부터 계산대까지 어떤 마케팅 전략들이 숨어있는지 알아보고 똘똘한 소비자가 됩시다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr