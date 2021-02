"핀란드서 또 다른 코로나19 변이 바이러스 발견"

[아시아경제 임온유 기자] 핀란드 남부의 연구자들이 새로운 코로나19 변이 바이러스를 발견했다고 현지 방송 'Yle'이 19일(현지시간) 보도했다.

헬싱키에 있는 비타 연구소는 'Fin-796H'로 명명된 이 변이에서 영국과 남아프리카공화국 변이 바이러스에서 발견된 일부 변이 형태가 나타났지만, 조합이 독특하다고 밝혔다.

연구소 관계자는 이 변이가 지난주 한 환자에게서 발견됐으며 아직 그 전염력과 백신에 대한 저항력에 대한 세부 사항은 알려지지 않았다고 덧붙였다.

다만, 이 관계자는 핀란드의 코로나19 감염 비율이 상대적으로 낮기 때문에 해당 변이가 이 나라에서 나타났을 것 같지는 않다고 말했다.

핀란드 투르쿠 대학교의 한 바이러스학 교수는 Yle에 확보 가능한 정보에 기반했을 때 이 변이의 출현은 크게 우려할 것은 아니라고 밝혔다.

다만 '비타 연구소'는 이 새 변이가 PCR(유전자증폭검사)에서 나타나지 않을지도 모른다고 경고했다.

핀란드에서는 지금까지 450건가량의 변이 바이러스 감염 사례가 확인됐다. 이 가운데 442건은 영국, 22건은 남아공, 1건은 브라질 변이 바이러스 등과 관련이 있다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr