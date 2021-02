서울시교육청-여가부, 학교 밖 청소년 학업 기회·교육수당 확대

학교 밖 청소년 차별개선·지원 강화 MOU

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청과 여성가족부가 학교 밖 청소년들이 학교를 벗어나도 학업을 지속할 수 있도록 프로그램 참여 기회를 넓히고 교육참여수당 지급을 확대한다.

19일 서울시교육청과 여가부는 교육청에서 학교 밖 청소년 차별개선 및 지원 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한다. 학교 밖 청소년이 차별받지 않고 꿈을 이뤄나갈 수 있도록 ▲인식개선 ▲지원강화 ▲제도개선 분야를 중심으로 협업을 강화한다.

서울시교육청은 교육정책 전반에서 학생과 학교 밖 청소년에 대한 차별 요소를 발굴·개선하고, 각종 프로그램 참가 자격을 ‘학생 ·동일연령 청소년’으로 변경하기 위해 노력하기로 했다.

학교 밖 청소년을 대상으로 하는 검정고시 지원 프로그램에 멘토로 활동할 대학생 인력풀을 구성하고 교육 및 정서·진로 지원 멘토링 사업을 확대 운영한다.

학교밖청소년지원센터 이용 청소년을 대상으로 교육참여수당 지원을 연계하고 저소득 청소년의 정보화 격차 해소를 위해 서울시교육청 자원도 활용할 수 있도록 협의해 나갈 계획이다.

서울시교육청은 2019년부터 학교 밖 청소년 도움센터에 등록해 일정 기간 교육프로그램에 참여하고 수당 지급 요건을 갖춘 청소년에게 학령기 기준 매월 10만~20만원을 지급하고 있다.

학교를 그만둔 후 청소년이 공적지원체계로 연계될 수 있도록 학업중단숙려제 참여 학생 등에게 꿈드림센터에 대한 정보제공을 강화하고 검정고시 접수 누리집 등을 통해서도 안내·홍보할 예정이다.

조희연 서울시교육감은 "여가부와 서울형 학교 밖 학생 종합지원을 확대하고, 학교 밖 학생들의 다양한 ‘꿈’들이 ‘더불어 숲’이 되도록 학교 밖 청소년 종합지원계획을 중장기 프로젝트로 추진하겠다"고 말했다.

정영애 여가부 장관은 "이번 협약 체결을 통해 교육정책 전반에서 학생과 학교 밖 청소년에 대한 차별개선이 분야별로 선도적으로 이뤄지고, 청소년이 진로탐색과 학습을 지속하며 꿈을 이뤄나갈 수 있도록 협력과 지원을 보다 강화해 나가겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr