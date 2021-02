[아시아경제 이민지 기자] SK하이닉스가 장중 4%대 오름세를 보이고 있다.

19일 오전 9시 48분 기준 SK하이닉스는 장중 3.97% 오른 13만1000원에 거래됐다. 시장에선 외국인이 37만여주를 사들였다.

반도체 수급난으로 D램가격 상승세가 이어지면서 낸드 가격 상승이 빨라질 것이란 전망에 무게가 실리면서 주가에 긍정적인 영향을 준 것으로 분석된다. 최유준 신한금융투자 연구원은 “삼성전자와 SK하이닉스는 1분기 낸드 빅그로스 가이던스는 각각 10%, 5%”라며 “물량이 증가한다는 것은 재고 소진으로 조만간 가격 하락이 멈춤을 의미해 빠르면 2분기 중 반등하고 3분기엔 강하게 상승할 것”이라고 말했다.

