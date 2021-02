美 퍼서비어런스호 화성 착륙…고대 생명 흔적 찾는다(종합)

'공포의 7분'통과, 30~40억년전 삼각주 지역에 착륙

토양 샘플 채취해 2031년까지 지구로 가져오는 것이 목표

바이든, "우리 미국의 과학 기술에 한계 없다는 것 보여줘"

[아시아경제 김수환 기자] 미국의 다섯번째 화성탐사선인 '퍼서비어런스(Perseverance·인내)'호가 화성 착륙에 성공, 첫번째 사진을 전송했다.

18일(현지시간) 미국 항공우주국(NASA)에 따르면 이날 퍼서비어런스가 화성의 고대 삼각주로 알려진 '예제로 크레이터(Jezero Crater)'에 착륙했다. 이후 곧바로 화성에서의 생명체 흔적을 찾는 임무에 착수했다. NASA 제트추진연구소의 롭 매닝 수석연구원은 NASA의 자체 방송인 NASA TV에 출현해 "오늘의 성과는 우리 모두가 협력한다면 그 어떤 것도 해낼 수 있다는 점을 보여줬다"며 "과학적인 성과뿐만 아니라 우리 국가와 인류를 위해서라도 이런 일을 계속 해나가야 할 것"이라고 말했다.

NASA 연구원들은 화성의 현지시간에 맞춰 퍼서비어런스와 교신하기 위해 오후 2시부터 근무를 시작해 밤 늦게까지 퍼서비어런스의 화성 탐사를 지도할 예정이다.

앞서 퍼서비어런스는 지난해 7월30일 발사된 뒤 4억7천100만㎞를 비행해 화성에 도달했다. 이 탐사선은 화성 비행 중 가장 위험한 과정으로 알려진 '공포의 7분'으로 불리는 착륙 과정을 무사히 통과했다.

퍼서비어런스가 착륙한 예제로 크레이터는 30억∼40억 년 전 물이 흘렀던 삼각주인 것으로 추정돼 미생물 흔적을 발견할 수 있을 것으로 기대되는 곳이다.

이번 임무의 가장 큰 의미는 바로 화성의 암석 샘플을 채취해 지구로 가져오기 위한 여정의 첫 출발이라는 점이다. 그동안 모든 화성 탐사 임무는 화성에 착륙한 탐사선이 직접 암석을 분석하고 자료를 지구로 보내오는 방식이었다. 하지만 암석 샘플을 직접 지구로 가져올 수 있게 된다면 시간과 공간의 제약 없이 샘플 분석이 가능해진다.

토양 성분을 분석할 수 있는 장비가 탑재된 퍼서비어런스는 예제로 크레이터에서 유기물을 찾고 토양 샘플 등을 채취해 특정 장소에 보관한다. 이후 이 샘플들은 추후 발사될 또 다른 로버에 의해 수거돼 다른 우주선에 전달된 후 오는 2031년 지구로 보내진다.

천문학 연구단체인 '행성협회'(The Planetary Society)의 연구소장인 루이 프리드먼은 "이번 임무는 우리 인류의 우주 탐사 역사중 가장 중요한 임무 중 하나"라며 "만약 성공한다면 화성에 유인우주선을 보내는 일도 머지 않아 가능해질 것"이라고 평가했다.

퍼서비어런스의 또 다른 특징은 비행 드론인 '인제뉴어티(Ingenuity)'를 탑재했다는 점이다. 인제뉴어티가 화성에서 비행하게 된다면 인류 최초로 다른 행성에서 비행하게 되는 동력 비행체가 될 전망이다. 인제뉴어티는 상공에서 비행하며 퍼서비어런스의 운행 진로를 지도하게 된다.

전직 NASA 우주비행사인 론 가란은 이날 CNN방송과의 인터뷰에서 "이번 임무는 우리 인류의 태양계 탐사과정에서 아주 중요한 사건"이라며 "퍼서비어런스가 생명체 흔적을 찾아낼 수 있다면 그 자체로 우리 지구의 기상 환경을 이해하는데도 상당한 도움이 될 것"이라고 말했다. 또 "왜 지금은 화성에서 생명체가 모두 사라졌는지 그 이유에 대해서도 알 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

조 바이든 미국 대통령은 이날 퍼서비어런스의 화성 착륙 성공 직후 트위터에 "오늘은 역사적인 날"이라며 "우리 미국의 과학 기술로 그 어떤 것도 불가능하지 않다는 것을 보여준 날"이라고 전했다.

사회관계망서비스(SNS)에서의 반응도 폭발적이다. NASA가 트위터에 퍼서비어런스가 찍은 화성의 모습을 게시하자 30분만에 11만회의 리트윗(공유)과 27만회의 좋아요가 기록됐다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr