기아, 美 JD파워 내구품질조사에서 첫 일반브랜드 1위 달성

[아시아경제 이기민 기자] 기아가 미국 최고 권위의 내구품질 평가에서 처음으로 일반브랜드 1위를 달성했다.

기아는 19일 미국의 시장조사업체 JD 파워가 진행한 '2021 내구품질조사(VDS·Vehicle Dependability Study)'에서 18개 일반브랜드 중 최우수 내구품질 일반브랜드상을 받았다고 밝혔다. 고급브랜드까지 포함한 32개 전체 브랜드서도 3위를 차지해 기아 역대 최고 순위를 기록했다.

VDS는 차량 구입 후 3년이 지난 고객들에게 177개 항목에 대한 내구품질 만족도를 조사한 뒤 100대당 불만 건수를 집계해 품질 만족도를 조사하는 방식으로 진행된다. 점수가 낮을 수록 고객 불만이 낮고 만족도가 높다는 것을 의미한다.

2021년 VDS는 2017년 7월부터 2018년 2월까지 미국에서 판매된 차량 고급 브랜드 14개를 포함해 총 32개 브랜드, 153개 모델, 3만3251대를 대상으로 진행됐다.

이번 일반브랜드 부문 평가에서 기아가 97점을 받아 한국 자동차 사상 가장 우수한 일반브랜드 성적을 기록했다. 기아는 일반브랜드 순위가 전년 대비 6계단 상승했다. 기아의 뒤를 이은 브랜드는 도요타(98점), 뷰익(100점), 현대(101점), 쉐보레(115점) 순으로 조사됐다.

이와 함께 차종별로는 ▲K5(옵티마)는 중형 ▲스포티지는 소형 SUV ▲쏘렌토는 중형 SUV 차급에서 각각 1위에 올라 총 3개 차종이 '최우수 품질상(Segment Winner)'을 수상했다.

기아는 내구품질이 차량 구입시 영향을 미치는 중고차 가격 및 차량 잔존 가치와 직결되는 만큼 이번 결과가 브랜드 가치 향상과 차량 판매 신장에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

특히 제이디파워의 내구품질 및 신차품질 조사결과는 미국 소비자들의 자동차 구매기준으로 적극 이용될 뿐만 아니라 업체별 품질 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표로 활용되고 있다.

한편 기아는 JD파워 '신차품질조사(IQS)'에서 2015년부터 6년 연속 일반브랜드 1위를 석권한 바 있다.

