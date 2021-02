[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 18일 오후 영등포구청 기획상황실에서 현대백화점 더현대 서울, 와이이십이프로젝트금융투자와 영등포구 지역경제 활성화와 지역사회공헌을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 채 구청장은 유필상 와이이십이프로젝트 대표, 김형종 더현대 서울 대표와 함께 기념촬영을 했다.

이번 협약을 통해 ▲기관 간 상호교류와 협력관계 체계 구축 ▲지역경제 활성화 및 지역 중소상인과의 상생을 위한 협력 ▲지역 내 일자리 창출과 구민 취업기회 제공 등 지역사회 다양한 분야에서 상호 소통·협력해나가기로 했다.

채현일 구청장은 "앞으로도 다양한 기업과의 업무협약으로 지역경제 발전과 사회공헌 사업 활성화하는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

