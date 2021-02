금태섭 "민주당, 민주화 운동 했지만 신봉하다 생각 안 해"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 금태섭 전 의원은 과거 몸담았던 더불어민주당이 ‘민주주의’을 신봉하지 않는다며 비판했다.

18일 채널A가 주최하는 ‘안철수-금태섭 서울시장 후보단일화 토론’에서 금 전 의원은 "민주당에 계신 분들이 민주화 운동을 해왔던 것이 맞고 감사하다"라면서도 "그러나 민주화를 신봉한다고 생각지는 않는다"라고 비판했다.

그는 "상대방의 의견을 듣고 이견을 조정하는 게 민주주의"라면서 "지금 민주당은 대통령이 말씀하거나 당론이 정해지면 그것을 안 따르는 사람을 핍박한다"라고 말했다.

금 전 의원은 "겉으로 보기에 극렬 지지층이 정치권을 부추겼다고 하지만 국회의원이 양심에 따라 표결하는 것으로 징계를 받았다"라면서 "소신을 지키고 다양한 의견을 가져야 한다고 말하고 내부에서 싸우고 강력한 메시지를 위해 탈당했다"라고 말했다.

그는 "시장선거에 나온 여러 이유 중 하나는 민주당을 각성시키기 위한 것도 크다"라고 말했다.

금 후보는 "우리 정치의 발전을 위해서는 표를 의식하는 것을 넘어 극단적인 사람들을 설득해야 한다"라면서 "그러면 안 된다고 머리 맞대고 얘기해야 한다"라고 당부했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr